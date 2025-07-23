Миронов не оценил проект по повышению безопасности дорожного движения
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru не оценил проект по повышению безопасности дорожного движения в России.
По его словам, проект, предложенный МВД, грубо нарушает права миллионов россиян. Речь идет о предусмотренном совершенствовании механизмов определения пригодности водителей старше 60 лет к безопасному участию в дорожном движении.
«На дорожной безопасности негативно сказывается резкое старение автопарка. Это касается водителей в возрасте 60+, у которых нет возможности покупать новые автомобили. Но это обстоятельство совершенно не относится к пригодности к дорожному движению самих водителей. И как быть с тем, что ВОЗ и Минздрав РФ утверждают, что молодость теперь заканчивается в 44? И с повышением пенсионного возраста? До 65 лет работать можно, а садиться за руль нельзя?» - сказал собеседник издания.