Миронов не оценил проект по повышению безопасности дорожного движения

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с NEWS.ru не оценил проект по повышению безопасности дорожного движения в России.

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По его словам, проект, предложенный МВД, грубо нарушает права миллионов россиян. Речь идет о предусмотренном совершенствовании механизмов определения пригодности водителей старше 60 лет к безопасному участию в дорожном движении.