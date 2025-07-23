В Южном Бутове изменили организацию движения на аварийном перекрестке

Управа района Южное Бутово проинформировала жителей о внесении изменений в схему дорожного движения на пересечении улиц Адмирала Лазарева и Горчакова. Решение о корректировках было принято ГКУ ЦОДД после анализа частых дорожно-транспортных происшествий, особенно при выполнении поворота налево.

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В рамках новых мер обновлена разметка и установлены дополнительные дорожные знаки, регулирующие движение по полосам. Автомобилистам советуют внимательно ознакомиться с изменениями и учитывать их при построении маршрутов, чтобы избежать возможных неудобств.

Параллельно в районе продолжают действовать введенные ранее ограничения на стоянку транспорта. В частности, запрет распространяется на участок улицы Академика Семенова вблизи дома 109, корпус 1, а также на часть улицы Александры Монаховой. Эти меры были утверждены окружной комиссией по безопасности дорожного движения.