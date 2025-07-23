GAC начнет выпуск трех моделей в России

В базе Росстандарта появились записи с заключениями об оценке типа транспортного средства (ЗОТТС) трёх моделей GAC, что позволяет начать выпуск автомобилей в России.

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Канал "Китайские автомобили" отмечает, что ЗОТТС были получены по заявлению бывшего завода Hyundai. Означает ли это, что выпуск GAC начнётся на мощностях предприятия "АГР" (выпускается Solaris и ряд моделей Chery Group), непонятно.

Предполагается, что индекс А88 принадлежит минивэну GAC M8, A79 - это кроссовер GS3, а A60 - GS8.

Ранее "РГ" сообщала, что в России проводится сертификация полноприводной версии GAC.