Министерства Китая усилят контроль над системами помощи водителю

Министерство общественной безопасности Китая объявило о намерении объединить усилия с Министерством промышленности и информационных технологий и другими профильными органами для ужесточения нормативов в области систем помощи водителю. Новые правила затронут все этапы разработки и внедрения этих технологий.

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В числе ключевых мер — обязательное проведение автопроизводителями комплексных испытаний и верификации систем аварийного торможения, удержания в полосе и адаптивного круиз-контроля. Будет четко определен уровень вмешательства водителя в работу ассистентов, а также установлены стандарты быстрого реагирования при сбоях или угрозе безопасности.

По замыслу властей, совместная работа контролирующих органов позволит снизить число ДТП, связанных с некорректной работой «полуавтономных» режимов, и повысить доверие потребителей к инновационным функциям современных автомобилей. Дополнительно в планах — создать единую базу данных о проверках и инцидентах, чтобы вовремя выявлять слабые места в программном обеспечении и аппаратных решениях.