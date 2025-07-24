Новый кроссовер Mitsubishi Destinator доступен к заказу

На своем дебютном рынке семиместный паркетник Mitsubishi предложен в трех комплектациях. Двигатель один – это бензиновая турбочетверка 1.5. Привод только передний.

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Мировая премьера нового трехрядного кроссовера Mitsubishi Destinator состоялась на прошлой неделе – ее провели в Индонезии, где и налажено производство модели. А в рамках открывшегося сегодня местного автосалона GIIAS-2025 объявили комплектации и цены SUV, одновременно открыт прием заказов. Напомним, Destinator представляет собой серийное воплощение концепта Mitsubishi DST, показанного в 2024 году. Ближайшим родственником семиместного паркетника является более компактный Mitsubishi Xforce (в некоторых странах это Outlander Sport).

Внешне Destinator во многом повторил своего предвестника. Товарный кроссовер имеет T-образные фары и задние фонари, внушительную радиаторную решетку с рисунком в виде сот, массивные бамперы. Оставили и горизонтальные полоски в задних стойках крыши. Интерьер в целом такой же, как у Mitsubishi Xforce: тут аналогичные передняя панель, блок управления «климатом» и пристыкованные друг к другу экран мультимедиа и приборка. При этом сами приборы утоплены, тогда как у концепта DST единое табло.

Длина Mitsubishi Destinator равна 4680 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, габариты Mitsubishi Xforce, предназначенного для азиатских рынков: 4390/1810/1660 мм, расстояние между осями – 2650 мм. Паспортный дорожный просвет Destinator – 214 мм, без защиты двигателя – аж 244 мм. Новинка по умолчанию имеет 18-дюймовые колеса.

Индонезийцам Destinator предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 163 л.с., которая работает в паре с вариатором. Привод исключительно передний. Младший Mitsubishi Xforce, напомним, на большинстве рынков доступен с атмосферником 1.5 (103 или 105 л.с. в зависимости от страны), он тоже бывает только переднеприводным.

В Индонезии у Mitsubishi Destinator три комплектации. Базовая GLS включает: семиместный салон, тканевую обивку, приборы с экранчиком на 4,2 дюйма, мультимедиа с тачскрином диагональю 8 дюймов, кондиционер и камеру заднего вида. В версии Exceed появляются 8-дюймовая цифровая приборка, двухзонный климат-контроль и круиз-контроль. Топовый Destinator Ultimate – это панорамный люк в крыше, «кожаная» обивка, фоновая подсветка, тачскрин мультимедиа на 12,3 дюйма, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», системы мониторинга «слепых» зон, автоматического переключения света фар и предупреждения о перекрестном движении сзади. Кроме того, для Destinator в самой дорогой комплектации предусмотрен опциональный пакет Premium, в него входят аудиосистема Dynamic Sound Yamaha Premium, электрорегулировки кресел и электропривод багажной двери.

Сейчас Mitsubishi Destinator обойдется в 385 000 000 – 495 000 000 индонезийских рупий (с учетом топ-версии и набора Premium), что эквивалентно примерно 1 852 000 – 2 381 000 рублей по актуальному курсу. То есть базовый семиместный паркетник даже чуть дешевле начальной версии Xforce (388 000 000 рупий или 1 867 000 рублей). Впрочем, эти цены действительны для первых клиентов, впоследствии трехрядный SUV наверняка подорожает.

Между тем эксклюзивом для Индонезии Mitsubishi Destinator не будет: позже он появится на других рынках Юго-Восточной Азии, а также в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.