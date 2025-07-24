У Крымского моста скопились сотни машин

Почти 1 тыс. автомобилей находятся в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи по данным на 19:00 мск, сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Ранее сообщалось, что по данным на 09:00 мск, более 600 машин находились в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи.

"19:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 992 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания составляет около трех часов.