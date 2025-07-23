Как накажут родителей, если ребенка поймают на питбайке

В столичной Госавтоинспекции напомнили, что подросткам запрещено выезжать на питбайках на дороги общего пользования. Если нарушителя поймают, ответственность предусмотрена не только для самого несовершеннолетнего, но и для его родителей или других законных опекунов.

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В столичной Госавтоинспекции напомнили, что подросткам запрещено выезжать на питбайках на дороги общего пользования. Если нарушителя поймают, ответственность предусмотрена не только для самого несовершеннолетнего, но и для его родителей или других законных опекунов.

Самого юного нарушителя привлекут к ответственности по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ (езда без прав), предполагающим штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Помимо этого, часто дети не носят шлем, за что им грозит штраф 1,5 тысячи рублей, выпишут отдельные протоколы и за другие нарушения правил.

Отдельное наказание предусмотрено для родителей, которые купили опасную игрушку и позволили на ней ездить. Например, в ведомстве напомнили, что часть 3 статьи 12.7 (передача управления лицу без водительского удостоверения) предполагает штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, взрослых накажут на неисполнение родительских обязанностей по статье 5.35 КоАП РФ. Такие дела рассматриваются в комиссии по делам несовершеннолетних, а питбайк перемещается на штрафстоянку.