Названы города Подмосковья, где чаще всего нарушаются правила парковки

Минувшая неделя стала не самой приятной почти для 4 тысяч автовладельцев, припарковавших машины с нарушением правил в разных городах Московской области. По данным регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, эвакуаторы отправили на штрафстоянки 3 844 автомобиля, что на 53 машины больше, чем неделей ранее.

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Лидерами этого антирейтинга стали Красногорск (403 автомобиля), Химки (332), Мытищи (331), Ленинский округ (329) и Люберцы (301).

Самыми частыми «нарушителями» правил парковки оказались автомобили марок Kia (339 машин), Lada (321), Hyundai (267), Volkswagen (217) и Geely (189).

Эвакуировать автомобиль можно за стоянку под запрещающими знаками, на местах для инвалидов (без спецразрешения), во втором ряду, на пешеходном переходе (или ближе 5 метров перед ним), а также на автобусных остановках.

Минтранс напоминает водителям о важности правильной парковки. Оставленные на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта или въездах во дворы машины создают серьёзные помехи не только пешеходам, но и работе транспорта коммунальных служб, а главное — экстренных служб, чья помощь может потребоваться в любую минуту.