В Россию везут кроссовер, который можно превратить в пикап

Модель марки Deepal (принадлежит китайской Changan) дебютировалавесной 2024 года и также известна под названием Nevo E07. Ее «фишка» в изменяемой конструкции кузова: благодаря сдвижной крышке багажника она превращается из кроссовера в пикап и обратно в зависимости от потребностей. По данным «Авто.ру», Deepal E07 официально выйдет на российский рынок в декабре нынешнего года.

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Длина, ширина и высота автомобиля-трансформера — 5045, 1996 и 1695 миллиметров соответственно при 3120-миллиметровой колесной базе. В багажном отделении можно перевозить до 300 килограммов груза, а откидной борт облегчит процесс погрузки-выгрузки.

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© Autohome

© Autohome

© Autohome

© Autohome

© Autohome

© Autohome

В салоне у E07 установлены центральный сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 15,4 дюйма и отдельный пассажирский монитор. Традиционной «приборки» нет — ее роль играет проекционный дисплей.

На родине Deepal E07 оснащают несколькими силовыми установками — как гибридными, так и полностью электрическими. Мощность варьируется от 224 до 598 лошадиных сил, есть полный привод. В Changan отмечали, что E07 обладает «проходимостью внедорожника, комфортом и управляемостью легкового автомобиля».

Стоимость в Китае лежит в диапазоне от 200 тысяч до 320 тысяч юаней, что равно примерно 2,18–3,5 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.