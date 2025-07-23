АвтоВАЗ сделал шумоизоляцию Lada Iskra по стандартам Audi

Так, для внутренней отделки крыши инженеры использовали вспененный полиуретан. Считается, что активное применение этого полимера для своих моделей первой начала немецкая компания Audi: он «отсекает» самый дискомфортный для человека диапазон частот — от 200 до 250 Гц.

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Как отмечает издание «Лада Онлайн», применение обивки крыши из вспененного полиуретана позволяет снизить массу детали, а также использовать минимальное количество крепёжных элементов.

Готовая обивка, имея премиальный внешний вид, отличается высокими показателями на кручение, сопротивление изгибу и противостояние провисанию. Также отмечается низкий риск паразитических шумов.

Между тем, АвтоВАЗ рассказал, как идут продажи новой Lada Iskra. Новинка ожидаемо вызвала ажиотаж со стороны поклонников «российской марки номер один».