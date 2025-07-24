Назван гаджет, который должен быть в машине летом

Автомобилистам в России нужно обязательно купить летом пылесос. С такой рекомендацией выступил владелец детейлинг-студии Владимир Анучин.

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Гаджет может очень сильно помочь во время поездок с детьми на пляж. Эксперт добавил, что приборы бывают разного размера, из-за чего много места в багажнике они не занимают.

— Это очень хорошее приобретение, поскольку летом на полу машины обнаруживается немало песка. Достаточно один раз съездить на пляж. А если у вас еще есть дети, то этот гаджет становится вообще незаменимым, — высказался Анучин.

По его словам, водители могут приобрести любой вид автомобильного пылесоса — начиная от аккумуляторных и заканчивая работающими от USB, передает News.ru.

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