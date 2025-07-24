Компания Great Wall выпустит свой первый суперкар

Председатель совета директоров Great Wall Motor Вэй Цзяньцзюнь в соцсетях опубликовал фото первого суперкара компании.

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На опубликованном изображении видно, что прототип имеет очень низкий силуэт, визуально он ниже стоящих рядом руководителей компании. Судя по всему, автомобиль имеет среднемоторную компоновку.

Работы над проектом начались в 2021 году, а в текущем году стали известны конкретные детали. В апреле 2024 года на автосалоне в Шанхае Great Wall представит новый 4,0-литровый V8, который, как ожидается, станет частью гибридной системы суперкара.

Суперкар будет конкурировать, прежде всего, с электрическим Yangwang U9 от компании BYD, который оснащен четырьмя электромоторами с общей мощностью 1287 л.с. и крутящим моментом 1680 Нм, позволяющим разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды.

Согласно китайским СМИ, стоимость нового суперкара превысит 1 млн юаней, в то время как цена Yangwang U9 начинается от 1,68 млн юаней (более 230 тыс. долларов). С сентября 2024 года по июнь 2025 года на китайском рынке было продано 160 экземпляров U9.

Публичная презентация суперкара от Great Wall может состояться в ноябре 2025 года на автосалоне в Гуанчжоу.

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