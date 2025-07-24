В РФ начались продажи уникальной "копейки" с АКПП за 10 млн рублей

В продаже в Подмосковье "Российской газете" удалось обнаружить редкий экземпляр - ВАЗ-2101 1982 года с пробегом в 9500 километров. Однако уникальным этот автомобиль делает не только малый пробег, но и установленная бельгийским дилером Lada - Scaldia-Volga автоматическая трансмиссия TH-180 производства General Motors.

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Такие машины никогда официально не продавались в СССР и поставлялись исключительно на экспорт в Европу.

"Капсула времени" окрашена в ярко-оранжевую эмаль "Коррида", машина сохранилась в абсолютно аутентичном состоянии - салон не имеет следов износа.

По заверению продавца, "копейка" находится в заводском состоянии и была подарена ему на День Рождения.

Под капотом "Жигулей" расположен 1,2-литровый двигатель мощностью 69 лошадиных сил. Привод - задний.

Не только наличие автоматической трансмиссии может удивить потенциального покупателя, но и сумма, которую планирует выручить владелец за свой автомобиль - она составляет 10 000 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ выставили на продажу ВАЗ-2105 без пробега.