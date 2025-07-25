В пробках у Крымского моста застряли 1,5 тысячи автомобилей

В пробках на подъезде к Крымскому мосту застряли почти 1,5 тыс. автомобилей. Об этом пишет Telegram-канал, освещающий оперативную ситуацию на Крымском мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 445 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — говорится в публикации.

Таким образом, в пробках стоят 1495 машин.

Примерно такие же заторы наблюдались у Крымского моста в 8 утра 25 июля.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

До этого прокуратура Крыма направила в Южный окружной военный суд уголовное дело в отношении местного жителя, который в социальных сетях призывал разрушить Крымский мост.

Ранее у Крымского моста образовалась пробка из 900 автомобилей.