Про АвтоВАЗ снимут сериал

В России снимут «многосерийную сагу» про АвтоВАЗ. Съемками займется Московская компания «Нью Синема Дистрибьюшн», а снимать будут в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Сериал, который будет состоять из трех сезонов по 10 серий в каждом, раскроет историю ВАЗа, начиная с 80-х годов прошлого века по настоящее время. Работа над пилотной серией саги уже запущена.

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Помимо истории АвтоВАЗа, сериал расскажет и о жизни региона, «а значит, и всей страны», сказал продюсер и глава кинокомпании Александр Островерх-Кванчиани. Зритель сможет посмотреть на эпоху глазами простых заводчан, врачей, силовиков и чиновников.

Играть будут в основном региональные актеры. Впрочем, попробовать свои силы сможет любой житель Самарского региона, даже не имеющий актерского образования. Для исторической достоверности привлечен «пул советников и консультантов», который продолжает пополняться. В него, вероятно, войдут и специалисты самого АвтоВАЗа.

Помимо работы над «пилотом», идет подготовка к основным съемкам и завершение окончательной версии сценария. Дату премьеры саги киностудия пока не раскрывает.

Накануне сообщалось, что АвтоВАЗ рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Причина — в слабых продажах Lada, которые привели к затоваренности складов. Решение руководство завода примет в начале осени.