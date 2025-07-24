ПО автомобилей Exlantix в России будет обновляться «по воздуху»

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Владельцы гибридных автомобилей Exlantix в России смогут получать полностью русифицированное программное обеспечение «по воздуху» (Over-the-Air), что позволит поддерживать актуальность функционала их автомобилей. Как сообщает пресс-служба Exeed, новые функции автомобиля будут доступны сразу после его покупки.

Компания объяснила, что поддержка обновлений «по воздуху» упростит процесс загрузки актуальной версии программного обеспечения – достаточно будет одного нажатия. Автомобиль выполнит обновление самостоятельно, при условии наличия интернет-соединения, без необходимости обращения в дилерский центр.

Функциональность и совместимость систем моделей Exlantix формируются на основе мирового опыта пользователей, который учитывается инженерами бренда для обеспечения максимального комфорта при эксплуатации.

Инновационный дух линейки Exlantix также проявляется в наличии мобильного приложения, которое значительно улучшает взаимодействие с автомобилем. Стандартный функционал приложения включает ленту новостей, возможность комментирования и обратной связи, а также запись на тест-драйв.

Для владельцев Exlantix приложение станет персональным пультом управления с расширенными функциями удаленного контроля – от открытия окон и дверей до дистанционного запуска двигателя. Также можно настроить климат, проверить запас хода и заранее прогреть батарею.

Кроме того, в разделе «Карты» пользователи смогут активировать звуковой сигнал автомобиля, увидеть его локацию и настроить геофенсинг, а также построить маршрут к автомобилю.