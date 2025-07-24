Рыжий котик будет рекламировать универсал Lada Iskra

Как стало известно редакции Quto, в ближайшее время пройдут журналистские тесты новинки. Местом ездовой презентации главной новинки марки Lada выбрана соседняя Белоруссия, где фотографы провели серию фотосессий машин. Притом то ли случайно, то ли специально на нескольких снимках оказался запечатлён рыжий кот.

© Quto.ru

Как стало известно ранее, в базовой комплектации Comfort стоимость новинки составит от 1 249 000 рублей. В эту версию включены фронтальные подушки безопасности, преднатяжители ремней, система курсовой устойчивости, штатная телематика, центральный замок, плюс датчики дождя и света.

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

Длина седана — 4333, ширина — 1777, а высота — 1517 мм. Машина получила атмосферные моторы объёмом 1,6 литра, которые выдают 90 и 106 л.с. Со старшим 16-клапанным агрегатом могут быть состыкованы шестиступенчатая «механика» или клиноременный вариатор.

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

© АвтоВАЗ

Кстати, в процессе работы над пассивной безопасностью АвтоВАЗ решил не ограничиваться национальными стандартами, а провести экспериментальный краш-тест по более жёстким стандартам российской методики ARCAP. И Lada Iskra заработала максимальные 4 «звезды».

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Напомним, что автосалоны марки Lada из Тольятти, Москвы и Санкт-Петербурга открыли продажи нового семейства автомобилей 20 июля. Некоторые СМИ поспешили сообщить, будто покупатели не могут забрать оплаченные машины из дилерских шоурумов.