Безопасность автопилота Tesla снизилась

Безопасность систем автономного вождения Tesla снизилась за последний год. К такому выводу пришли журналисты издания Electrek.

Журналисты изучили отчет о безопасности, который корпорация Илона Маска публикует каждый год. Из него следует, что владельцы электрокаров Tesla стали чаще попадать в дорожно-транспортные происшествия (ДТП). По мнению авторов медиа, это явно указывает на то, что пользоваться автопилотом стало менее безопасно.

Так, во втором квартале 2024 года между ДТП электромобили Tesla проезжали 6,88 миллиона миль. По данным за второй квартал 2025 года, аварии происходили каждые 6,69 миллиона миль — то есть ДТП стали случаться чаще.

Также увеличилась частота аварий при эксплуатации автомобиля без использования автопилота — на 33,6 процента. Если во втором квартале 2024-го одно ДТП происходило каждые 1,45 миллиона миль, то через год — каждые 0,963 миллиона миль. Средний показатель по США среди всех автомобилей составляет 0,7 миллиона миль.

Специалисты Electrek посетовали, что Tesla раскрывает слишком мало информации и манипулирует данными. Так, если при ДТП с электрокаром не сработала подушка безопасности, то авария не попадет в статистику. Также в отчете практически не встречаются ДТП в черте города, так как автопилот чаще используют на высокоскоростных магистралях.

Ранее исследователи EVIR заявили, что большинство американцев либо не слышали о роботакси Tesla, либо считают этот сервис небезопасным.