Задний мост «Газелей» будет служить вчетверо дольше прежнего

Ранее гарантия на подшипник составляла 12 месяцев или 40 000 километров, но стабильный рост качества, а также наблюдения перевозчиков позволили сделать вывод, что узел способен выхаживать до 150 000 пробега. Аналогичный гарантийный срок отныне действует на весь задний мост.

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Новые условия по подшипнику ступицы заднего моста также распространяются на ранее проданные автомобили. Владельцы и водители «Газелей Next» могут рассчитывать на продленную поддержку при соблюдении условий эксплуатации.

Кроме того, на «Газели» вернулись система стабилизации и подушки безопасности. Из-за санкций компания весной 2022 года прекратила оснащать свою продукцию некоторыми системами активной и пассивной безопасности.

Кроме того, Горьковский автозавод переводит «Газели» на усиленные коробки передач. Так, с 1 марта такие агрегаты ставят на цельнометаллические фургоны, комби и микроавтобусы поколения Next.

А ещё Горьковский автозавод выпустит полноприводный минивэн «Охотник» — это будет рамный внедорожник, в основу которого ляжет полноприводный «Соболь NN».