Задний мост «Газелей» будет служить вчетверо дольше прежнего
Ранее гарантия на подшипник составляла 12 месяцев или 40 000 километров, но стабильный рост качества, а также наблюдения перевозчиков позволили сделать вывод, что узел способен выхаживать до 150 000 пробега. Аналогичный гарантийный срок отныне действует на весь задний мост.
Новые условия по подшипнику ступицы заднего моста также распространяются на ранее проданные автомобили. Владельцы и водители «Газелей Next» могут рассчитывать на продленную поддержку при соблюдении условий эксплуатации.
Кроме того, на «Газели» вернулись система стабилизации и подушки безопасности. Из-за санкций компания весной 2022 года прекратила оснащать свою продукцию некоторыми системами активной и пассивной безопасности.
Кроме того, Горьковский автозавод переводит «Газели» на усиленные коробки передач. Так, с 1 марта такие агрегаты ставят на цельнометаллические фургоны, комби и микроавтобусы поколения Next.
А ещё Горьковский автозавод выпустит полноприводный минивэн «Охотник» — это будет рамный внедорожник, в основу которого ляжет полноприводный «Соболь NN».