Кризис авторынка: в России стало меньше дилеров

К середине июля 2025 года в России было зарегистрировано 4333 дилерских контракта, связанных с продажей и обслуживанием легковых автомобилей. Эти данные были опубликованы главой аналитического агентства "Автостат" Сергеем Целиковым.

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Аналитик отмечает, что за второй квартал общее количество контрактов в стране сократилось на 183, или на 4%. В апреле их было 4516.

В то же время на начало 2025 года было заключено 4302 договора с дилерами легковых автомобилей, а годом ранее, в июле 2024-го, их насчитывалось 3911.

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении самих автосалонов. За квартал их количество уменьшилось на 137 штук, с 3082 до 2945.

Дилер "КлючАвто" понёс самые значительные убытки на падающем рынке. Год назад у компании было 126 контрактов с дилерами легковых автомобилей. К началу этого года их число уменьшилось до 90, а к июлю снизилось до 36.

Всего на июль 2025 года рейтинг ведущих автомобильных холдингов по количеству дилерских контактов выглядит следующим образом: Major - 134, "Агат" - 109, "Автомир" - 102, "Транстехсервис" - 101, "КорсГруп" - 89, "Рольф" - 62, "Авилон" - 53, "Ринг - 45", "АвтоИмпорт" - 42 и "Регинас" - 38.

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