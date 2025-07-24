Первая партия выпущенных на Кубе УАЗов передана покупателю

Первая партия автомобилей УАЗ, собранных методом крупноузловой сборки на заводе на Кубе, передана клиенту.

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Ключи от нескольких внедорожников модели "Патриот" были вручены государственному заказчику, сообщил источник на Ульяновском автомобильном заводе "Известиям".

"Эта процедура позволила отработать процессы продажи, получения оплаты и предпродажной подготовки автомобилей для корпоративных клиентов, что в будущем поможет оптимизировать эти процессы на каждом этапе", - отметил собеседник издания.

Аналогичную смеху протестируют и в отношении частных клиентов, которым в ближайшее время будет передана партия УАЗ "Пикап".

Крупноузловая сборка внедорожников началась на Кубе в апреле. Планируется, что после выхода предприятия на проектную мощность объём выпуска машин российской марки на острове составит до 500 автомобилей в год. Первыми на конвейер встали модели УАЗ "Патриот" и "Пикап", адаптированные к климатическим и дорожным условиям региона.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Ульяновский автозавод может начать производство машин в Венесуэле.