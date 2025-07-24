Первая партия выпущенных на Кубе УАЗов передана покупателю
Первая партия автомобилей УАЗ, собранных методом крупноузловой сборки на заводе на Кубе, передана клиенту.
Ключи от нескольких внедорожников модели "Патриот" были вручены государственному заказчику, сообщил источник на Ульяновском автомобильном заводе "Известиям".
"Эта процедура позволила отработать процессы продажи, получения оплаты и предпродажной подготовки автомобилей для корпоративных клиентов, что в будущем поможет оптимизировать эти процессы на каждом этапе", - отметил собеседник издания.
Аналогичную смеху протестируют и в отношении частных клиентов, которым в ближайшее время будет передана партия УАЗ "Пикап".
Крупноузловая сборка внедорожников началась на Кубе в апреле. Планируется, что после выхода предприятия на проектную мощность объём выпуска машин российской марки на острове составит до 500 автомобилей в год. Первыми на конвейер встали модели УАЗ "Патриот" и "Пикап", адаптированные к климатическим и дорожным условиям региона.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что Ульяновский автозавод может начать производство машин в Венесуэле.