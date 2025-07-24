ГАЗ увеличил срок гарантии на детали для автомобилей "ГАЗель Next"

Автомобильный завод ГАЗ обновил условия гарантии на подшипники ступиц заднего моста для "ГАЗель Next". Теперь они увеличены до трех лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

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Пресс-служба компании "Современные транспортные технологии" (СТТ) сообщила, что аналогичные условия распространяются и на задний мост в сборе. Ранее гарантия на подшипники составляла 12 месяцев или 40 000 км пробега.

В "СТТ" объяснили, что раньше срок был стандартным для быстроизнашивающихся деталей, таких как тормозные накладки и осветительные приборы. Продление гарантии стало возможным благодаря повышению устойчивости подшипников к нагрузкам и улучшению их качества.

Новые условия распространяются на все автомобили, включая уже эксплуатируемые и те, что в ближайшее время поступят в продажу.

Кроме того, с недавнего времени "ГАЗели" и "Соболи" начали оснащать подушками безопасности уже в базовой комплектации.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи автомобилей "ГАЗель" и "Соболь" на Ozon.