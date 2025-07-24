Сколько беспилотных фур уже ездит по трассам России

Виталий Савельев: на М-11, М-12 и ЦКАДе станет больше грузовиков-беспилотников

© За рулем

Проект по использованию беспилотных грузовиков на федеральных трассах развивается успешно, отмечают в правительстве.

К настоящему моменту на трассах М-11 «Нева» (Санкт-Петербург – Москва), М-12 «Восток» (Москва – Казань), а также на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) используется несколько десятков беспилотных магистральных тягачей, выполняющих регулярные рейсы, сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев.

«У нас сегодня на трассе М-11 "Нева", а также на ЦКАДе и на М-12 "Восток", уже работают 80 беспилотников – автомобилей группы "Автотех", "Яндекса" и КАМАЗа», – рассказал вице-премьер.

Савельев назвали беспилотные технологии очень важным направлением и заверил, что в правительстве намерены «продолжать развитие и обсуждать возможности расширения использования автомобилей КАМАЗ в этом проекте».

Напомним, помимо КАМАЗа беспилотными магистральными тягачами в 2025 году занялась российская компания Navio, планирующая устанавливать беспилотное ПО на китайские грузовики Sitrak. Что касается автономных грузовиков КАМАЗ Маяк, они являются частью федеральной программы «Беспилотные логистические коридоры», среди участников которой значатся «Яндекс», «КАМАЗ», «СберАвтоТех» и АО «Национальный перевозчик».