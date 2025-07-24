Микровэн Renault Triber за 600 тысяч рублей прошел радикальное обновление

В Индии состоялся дебют обновлённой модели Renault Triber, дебютировавшей шесть лет назад. Микровэн качественно изменился как в плане дизайна внешности, так и в салоне.

Автомобиль получил полностью изменённую переднюю часть, сзади - фонари с другой графикой и накладка на бампер. В целом, дизайн сделали более внедорожным.

В салоне Renault Triber чёрный пластик уступил место серо-бежевому, что изменило восприятие в лучшую сторону. Торпедо и центральную консоль переделали, и самое заметное отличие - новая 8-дюймовая мультимедиа, которая теперь не интегрирована в панель. Воздуховоды переехали под экран. Также были пересмотрены обивка сидений и графика цифровой приборной панели.

Мест в салоне - по-прежнему шесть.

В стандартной комплектации микровэн оснащается 6 подушками безопасности, автоматическими фарами, круиз-контролем, передними датчиками парковки, мультимедиа с Android Auto и Apple CarPlay, датчиками дождя, камерой кругового обзора, 7-дюймовой приборной панелью.

Силовые агрегаты остались прежними: литровая турботройка мощностью 72 л.с. в паре с 5-ступенчатыми МКП и односцепленным "роботом" на её базе.

Обновлённый Triber стоит на 20-40 тысяч рупий дороже предшественника - от 630 000 до 917 000 рупий (570 - 830 тысяч рублей).