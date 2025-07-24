В РФ начались продажи "капсулы времени" Toyota Camry 2008 года: безумно дорого

В ходе ежедневного мониторинга ресурсов с объявлениями о продаже автомобилей "Российской газете" удалось обнаружить Toyota Camry 2008 года выпуска практически без пробега. За "капсулу времени" продавец просит больше, чем стоят новые седаны 2025 года.

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Седан белого цвета выпущен в Японии, куплен у официального дилера 17 лет назад и с тех пор находится на сохранении в гараже. С 2008 года на "Камри" проехали только 337 км. Это не опечатка. На порогах присутствуют заводские плёнки.

Автомобиль оснащён двигателем 2,4 литра мощностью 158 л.с. и автоматической коробкой передач. Подробности о комплектации не указаны, но однозначно есть климат-система, а вот обивка кресел и заднего дивана - текстиль.

Цена Toyota Camry - 6 000 000 рублей. Для сравнения, новую "Камри", но китайской сборки, можно купить в пределах пяти миллионов в топовой комплектации.

Ранее "РГ" рассказывала о другом седане Toyota Camry в состоянии "капсулы времени", которую продавали за 5,5 млн рублей.