В России на треть сократилось производство автомобилей

Согласно исследованию Росстата, в июне 2025 года российские автомобильные заводы выпустили 45 тысяч легковых автомобилей — это на 29,8% меньше, чем годом ранее. Документ имеется в распоряжении Quto.ru.

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С начала 2025 года с конвейеров отечественных предприятий сошло 326 тысяч транспортных средств — этот показатель на 2,1% меньше, чем в I квартале 2024 года.

Ранее были раскрыты сроки появления машин Tenet в РФ. В скором времени на российском рынке стартуют продажи автомобилей под новой маркой, производство которых налажено на экс-заводе Volkswagen в Калужской области. Модельный ряд будет включать в себя кроссоверы T4, T7 и T8, а в дилерских центрах они появятся уже в III квартале 2025 года.

Тем временем сообщается, что падение продаж вынуждает АвтоВАЗ сократить рабочую неделю. Руководство Волжского автозавода не исключает переход на сокращённую рабочую неделю из-за падения продаж автомобилей. Предполагается, что, если ситуация на авторынке не изменится, дополнительный выходной сотрудники получат с сентября 2025 года.