Проверку в РФ не прошли: продажи Haima рухнули до четырех машин в месяц

По информации Telegram-канала "Китайские автомобили", продажи новых автомобилей Haima в России упали до нескольких единиц в месяц. Так, за первую половину 2025 года дилеры реализовали 27 машин, что соответствует примерно 4-5 автомобилям в месяц. В июне было продано всего две машины: один кроссовер Haima 8S и один минивэн Haima 7X.

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Компания, основанная в Китае в 80-е годы прошлого века, так и не смогла завоевать популярность в России.

В 2011-2016 годах она предприняла первую попытку выйти на рынок и даже наладила производство автомобилей на черкесском заводе Derways. За это время было продано чуть более 5200 автомобилей, после чего бренд покинул российский рынок и вернулся лишь спустя 7 лет - в 2023 году (с двумя моделями).

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие китайские машины не пользуются популярностью в России.