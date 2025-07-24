Автомобили Lada поедут на пропане: идет подготовка к выпуску

Как удалось выяснить "Российской газете", модели Lada получат ещё одну газовую версию - на пропане.

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Проект осуществляется группой компаний "АТС" из Тольятти, являющейся партнёром АвтоВАЗа по созданию метановых (CNG) модификаций Lada Largus и Vesta.

Какие модели Lada получат пропановую модификацию, пока неизвестно, но тестируют оборудование на Lada Granta. Ёмкость баллона для газа - 42 литра.

Директор ГК "АТС" Алексей Сучков поделился с "РГ" информацией о планируемых объёмах выпуска пропановых Lada: "Объём рынка фактически неограничен - всё будет зависеть от спроса, но мы рассчитываем на 100-200 автомобилей в месяц минимум".

Заводская пропановая версия будет дороже бензиновой примерно на 50 тысяч рублей.

Ранее "РГ" рассказывала, что битопливная версия на метане может появиться у Lada Aura.