Китайцы обходят Mercedes-Benz на рынках Европы

Компании из Поднебесной активно захватывают европейские авторынки, причем настолько активно, что уже начали угрожать местным брендам. Так, по итогам I полугодия 2025 спрос на машины из Китая увеличился на 91%, а некоторые марки уже обошли локальные.

© Quto.ru

Абсолютное лидерство в Европе до сих пор принадлежит Mercedes-Benz — его доля составляет 5,2%. В то же время, всего за первые шесть месяцев было реализовано 346 100 китайских автомобилей, а их доля в Европе достигла 5,1%. К слову, Ford занимает только 3,8% рынка.

Абсолютным лидером среди китайских производителей является BYD. Спрос на электрокары вырос с января по июнь на 143%, до 41 300 машин. Таким образом, производитель занял 12 место по объёму продаж в Европе. В то же время дилеры Cupra, которая разместилась на 13 строчке, реализовали только 37 400 единиц техники, а Ford — 35 200.

Помимо этого, спросом у европейцев пользуются и знакомые россиянам модели Omoda и Jaecoo. В первую очередь, речь идёт и гибридных автомобилях.