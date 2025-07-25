Новинку АвтоВАЗа под брендом SKM впервые сняли на фото

АвтоВАЗ приступил к испытаниям цельнометаллического фургона, который выйдет на рынок под брендом SKM. Фото новинки опубликовал портал Platesmania.

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Автомобиль сфотографирован у шлагбаума на въезде на один из участков АвтоВАЗа в Тольятти. Код региона на номерном знаке принадлежит Самарской области.

Отличий от оригинальной модели у вазовского фургона нет. Шильдики предусмотрительно заклеили.

"РГ" рассказывала о корнях минивэна и фургона от вазовского бренда SKM: в их основе - китайские модели SRM. Но не исключено, что АвтоВАЗ всё же подвергнет "доноры" реинжинирингу.

Ранее "РГ" сообщила, что продажи моделей SKM начнутся осенью.