Как получить компенсацию пострадавшим в ДТП пешеходам

Что делать, если пешеход, велосипедист или пользователь СИМ, попавшие в дорожно-транспортное происшествие, не остались без положенной компенсации? Вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов объяснил алгоритм действий в этой ситуации.

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Эксперт подчёркивает: нужна немедленная фиксация происшествия. «Первое и главное действие — срочно вызвать ГИБДД», — объясняет Демидов. Протокол, составленный инспекторами с указанием данных потерпевшего и всех обстоятельств аварии, станет основным доказательством для страховой. Даже если человек попал в больницу, волноваться не стоит: позже копию документов можно получить в отделении ГАИ, предъявив паспорт и выписку из медучреждения. Контакты подразделения можно уточнить на сайте ГИБДД или на горячей линии.

Если у виновника есть действующий полис ОСАГО, его страховая обязана возместить вред здоровью. Размер выплаты определяется по установленной правительством таблице, в зависимости от тяжести травм. Максимум — 500 тысяч рублей (в случае смерти или I группе инвалидности). Например, за перелом руки положено 5–10% от лимита, то есть от 25 до 50 тысяч рублей, пишут «Известия».

Также возмещению подлежит утраченный заработок (подтверждается справкой 2-НДФЛ и больничным листом), расходы на лечение, не покрытые ОМС (для этого нужны чеки и врачебные назначения), а ещё ущерб имуществу, которое пострадало в происшествии (например, сломанный велосипед или самокат, ноутбук или телефон).

Пассажиры арендованных самокатов могут получить выплату по страховке от несчастных случаев, оформляемой обычно в приложении. В ситуации, когда виновника ДТП нет или нет полиса, нужно обращаться в Российский союз автостраховщиков. Но РСА выплатит компенсацию только за вред здоровью. Компенсации ущерба имущества в этом случае не будет.

Если хватает выплаты по ОСАГО или нужна моральная компенсация, можно требовать возмещения напрямую с виновника — через добровольное соглашение или, в случае отказа, через суд, подчёркивает эксперт.

И ещё один важный нюанс — упрощённое оформление (европротокол) при ДТП с пешеходом, велосипедистом или пользователем СИМ невозможно. Обязателен вызов ГИБДД. Пытаться договориться с водителем без полиции — рискованно. Случаи, когда пострадавший пешеход или велосипедист вообще не может претендовать на компенсацию (например, при доказанном умысле), крайне редки, подытожил Демидов.

Стоит напомнить, что за первые пять месяцев текущего года, по данным ГАИ, произошло 12,1 тысячи ДТП с участием пешеходов. Причём в 8,3 тысячах случаев вина лежала на водителях, а в 3,8 тысячах — на самих пешеходах. Только в Москве за первый квартал зафиксировано 159 аварий с участием самокатов и других средств индивидуальной мобильности.