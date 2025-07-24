Россиянам объяснили, почему лучше не обгонять автомобиль белорусской ГАИ

Эксперимент стартовал весной этого года, а сейчас признан успешным. Прежде мобильный комплекс «Оракул инсайт» вычислял нарушителей на трассе М8 «Граница России — Витебск — Гомель» (в Оршанском районе), а сейчас экипаж будет курсировать по куда более оживлённой магистрали М1 «Брест — Минск — граница России», а точнее — с 550-го по 561-й км (это Оршанский район Витебской области).

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Мобильный комплекс позволяет фиксировать нарушения одновременно на четырёх полосах движения, притом и в попутном, и во встречном направлениях. Дальность распознавания номерных знаков составляет 500 метров.

В местах использования прибора дорожных знаков, обозначающих работу экипажа, нет. А вот служебный транспорт ГАИ укомплектован по всем правилам - цветовой окраской и проблесковыми маячками.

Таким образом, водителям лучше не обгонять автомобиль белорусской ГАИ, превышая разрешённую скорость: в машине инспекторов может работать мобильный комплекс «Оракул инсайт».

Между тем, россиянам напомнили, за какие нарушения на даче ГАИ может выписать штраф: так, казалось бы, безобидные ситуации могут очень легко опустошить кошелёк и испортить настроение.