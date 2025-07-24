"Японец" по цене Lada: в России выставили на продажу седан Nissan Sylphy

Владивостокский дилер выставил на продажу седан Nissan Sylphy Classic, выпущенный в 2025 году в Китае. Компактный седан оценён в 1,6 млн рублей.

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Габариты Sylphy Classic: 4631 х 1760 х 1503 мм, размер колёсной базы - 2700 мм. Таким образом, седан Nissan крупнее и просторнее Lada Vesta.

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем 1,6 литра мощностью 135 л.с. и вариатором.

Комплектация - простая, отсутствует даже магнитола, нет и подогревов.

Указанная цена - без утильсбора, который в данном случае при оформлении на физлицо составит 100 тысяч рублей.