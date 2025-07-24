Представлена особо статусная версия Lexus LC Pinnacle

Lexus представил в Японии эксклюзивную спецсерию Pinnacle своих роскошных флагманских моделей — купе LC500 и кабриолета LC500 Convertible. Инженеры компании усилили жёсткость кузова, доработали конструкцию дверных замков и доработали подвеску. По словам производителя, эти изменения сделали управление «ещё более отзывчивым», а реакцию на повороты руля более чёткой.

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Купе LC500 в новой спецверсии окрашен в фирменный матовый серебристо-серый цвет Oborogin, а его салон оформлен в контрастном черно-белом стиле. Кабриолет LC500 Convertible Pinnacle получил светло-серый оттенок Neutrino Gray, дополненный серебристо-коричневой крышей и двухцветной отделкой салона, сообщают «Автоновости дня».

Новинка выделяется не только визуально. Будет выпущено только по 100 экземпляров каждой модификации, поэтому каждый владелец автомобиля будет чувствовать себя обладателем исключительной редкости.

И купе, и кабриолет будут стоит одинаково —17 800 000 иен (чуть более 10 миллионов рублей). Но приобрести их смогут немногие, так как половина машин (50) каждой версии будет разыграна среди нынешних владельцев Lexus, а вторая половина (ещё 50) поступит в открытую продажу в японских дилерских центрах.

Обе версии Pinnacle оснащены пятилитровым атмосферным V8 мощностью 471 лошадиная сила, работающим в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – классический задний.