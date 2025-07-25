Названы пять качественных кроссоверов китайской сборки

Китайская сеть качества автомобилей опубликовала рейтинг самых качественных машин, собранных в КНР, сообщает портал «Автоновости дня». В нем оказались те марки, чьи автомобили собрали меньше всего негативных отзывов о поломках и дефектах. Показателем качества автомобилей стали штрафные баллы: чем меньше этих баллов, тем качественнее автомобиль.

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Так, первое место по качеству занял кроссовер Audi Q6 от СП SAIC-Volkswagen, получивший минимальное количество баллов за негативные отзывы — 140. Вторую и третью строчки заняли модели Honda — кроссоверы UR-V и XR-V производства совместного предприятия Honda-Dongfeng, набравшие 142 и 143 «негативных» баллов соответственно.

Четвертая строчка рейтинга у Audi Q2L сборки FAW-Volkswagen, который получил 145 баллов. В топ-5 вошел кроссовер Honda Avancier от Honda-GAC со 146 баллами.

До этого директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков провел в своем Telegram-канале опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше тратить денег на покупку новых автомобилей.