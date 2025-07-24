В Белоруссии 7-местный Geely Okavango подешевел до уровня Lada Largus

Как сообщил редакции Quto один из минских дилеров китайского бренда, сейчас 7-местный кроссвэн можно приобрести на необычайно выгодных условиях. Со всеми дисконтами, включая бонус за сдачу старого автомобиля, модель доступна по цене от 95 000 белорусских рублей (2 550 000 ₽). В РФ аналогичная акционная цена версии Flagship составляет от 3 474 190 ₽.

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Важно уточнить: те, кто искал 7-местный автомобиль, будут довольны этой моделью, только открыв дверь. Для каждого пассажира здесь заготовлено индивидуальное кресло: «пользователи» могут настроить нужную конфигурацию салона.

В России и Белоруссии двухлитровый двигатель выдаёт налоговыгодные 200 л.с. (325 Нм). Привод — только передний, а в трансмиссии трудится 7-ступенчатый преселективный «робот». Других вариантов исполнения нет.

Для справки, Okavango — это самая крупная модель марки Geely: её длина 4860 мм, а размер колёсной базы — 2825 мм. Для сравнения, флагманский Monjaro оказывается сразу на девять сантиметров короче.

Между тем, россияне рассказали, каково владеть Geely Okavango. Большой семейный «автобус» людям нравится, однако есть пара-тройка нюансов и один большой минус.