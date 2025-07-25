Acura TLX отправится в отставку

Производство четырёхдверки на заводе в Мэрисвилле (штат Огайо, США) будет завершено в конце июля 2025 года.

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Принадлежащая компании Honda японская марка Acura вывела на американский рынок свой среднеразмерный седан TLX в 2014-м, а смену генерации эта модель пережила в конце весны 2020-го. Позже в семейство вошла «заряженная» версия четырёхдверки – Acura TLX Type S. Как оказалось, третьего поколения ждать не стоит: бренд готовится отправить седан в скорую отставку.

Производство Acura TLX налажено на заводе в Мэрисвилле (штат Огайо, США), где также выпускаются Honda Accord и Acura Integra. Как сообщает Car and Driver, производство среднеразмерного седана TLX будет завершено до конца текущего месяца, затем дилерам останется распродать остатки машин. Разработку и выпуск преемника компания на данный момент не планирует.

Предполагается, что марка приняла решение отправить Acura TLX в отставку из-за слабых продаж этой модели. Так, за весь 2024 год дилеры реализовали всего 7478 экземпляров среднеразмерного седана на американском рынке: этот показатель на 55,6% меньше, чем в 2023-м. За первую половину текущего года 3634 TLX (на 13,7% меньше, чем в январе-июне 2024-го). Пик продаж этой модели пришёлся на 2015 год: тогда дилерам удалось реализовать более 47 тыс. единиц.

Стоит отметить, что продажи кроссоверов марки в США заметно выше. Согласно подсчётам компании, за первое полугодие 2025-го бестселлер бренда – Acura MDX – разошёлся по стране тиражом 21 954 экземпляра, на втором месте находится RDX с результатом 17 879 шт., тройку лидеров замыкает ZDX с показателем 10 335 единиц.

Acura TLX, который скоро отправится в отставку, оснащается 2,0-литровой турбочетвёркой, отдача которой равна 276 л.с., а максимальный крутящий момент – 380 Нм. Под капотом у TLX Type S располагается 3,0-литровый битурбомотор V6 мощностью 360 л.с. (479 Нм). Оба двигателя работают в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

На американском рынке стоимость Acura TLX на сегодняшний день стартует с отметки 45 400 долларов (эквивалентно примерно 3,6 млн рублей по текущему курсу), за исполнение A-Spec просят не менее 50 400 долларов (около 4 млн рублей), а покупка топовой версии Type S обойдётся не менее, чем в 58 050 долларов (порядка 4,6 млн рублей).

Отметим, на заводе Honda Hub в штате Огайо в дальнейшем планируется наладить выпуск нового полностью электрического кроссовера, который получит вернувшееся в строй название RSX. Эта новинка станет первенцем на новой платформе, которая впоследствии ляжет в основу других моделей Honda и Acura.