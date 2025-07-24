Китай готовится к старту продаж технологичного MG4 EV

Автомобильный рынок Китая скоро пополнится технологичной, но доступной новинкой. Китайский бренд MG (принадлежит концерну SAIC) уже 5 августа открывает предварительные продажи обновлённого компактного электрокара MG4 EV с революционной полутвердотельной батареей, обещающей внушительный запас хода — 537 километров (по циклу CLTC).

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Как подчеркивает глава MG Чэнь Цуй, это будет первый по-настоящему массовый и относительно недорогой электромобиль, оснащённый передовой технологией. Слухи о появлении полутвердотельных батарей в моделях SAIC начали распространяться ещё в конце прошлого года, а впервые были использованы в седане IM L6 (экспортный вариант MG IM5). В этом автомобиле установлен полутвердотельный аккумулятор совместной разработки SAIC и компании QingTao Energy ёмкостью 127,7 киловатт-часа, способной обеспечить дальность в 1 002 километра.

Однако для MG4 EV выбран более компактный и, как заявляет производитель, более доступный вариант от того же разработчика — батарея ёмкостью 70 киловатт-часов. Секрет её эффективности кроется в уникальной конструкции: доля жидкого электролита в ячейках составляет всего 5%, что и объясняет приставку «полутвердотельная». Плотность энергии этой батареи заявлена на уровне 180 ватт-часов на килограмм. Особый акцент инженеры делают на её зимнюю стойкость. По расчётам, в морозы новый MG4 EV потеряет значительно меньше запаса хода, чем модели с обычными литий-железо-фосфатными батареями. Преимущество в пробеге при минусовых температурах составит 13,8%.

Сам же хэтчбек MG4 EV, представленный в конце минувшего июня и запущенный в серию в июле, заметно увеличился. Длина стала больше на 108 миллиметров (4 395 миллиметров), а колёсная база прибавила 45 миллиметров (2 750).

На старте официальных продаж, намеченном на сентябрь, новинка будет доступна с единственным электромотором мощностью 163 лошадиные силы. Ожидается, что на внутреннем рынке цена технологичного MG будет очень привлекательной для китайских покупателей — в диапазоне от 80 тысяч до 120 тысяч юаней (ориентировочно от 870 тысяч до 1,3 миллиона рублей).