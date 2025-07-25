Российских водителей предупредили о штрафе за молчание о смене прописки

Автовладельцы обязаны уведомить Госавтоинспекцию о смене постоянной регистрации по месту жительства в течение 10 дней, иначе им может грозить штраф. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

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— Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, — рассказал Машаров.

По его словам, требование необходимо для внесения актуальных данных в свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства. На выполнение этого обязательства закон отводит 10 дней, передает ТАСС.

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