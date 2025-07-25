В России отзывают кроссоверы Volvo из-за угрозы возгорания

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) согласовало добровольный отзыв машин Volvo. Кампания касается 280 кроссоверов XC60 и XC90, проданных в стране с 2020 по 2022 год. Устранением дефекта, который может привести к возгоранию, займется компания «ВиСиАр» — после ухода Volvo из России она отвечает за реализованные автомобили.

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На XC60 и XC90 из-за некоего дефекта, выявленного Volvo, может перегреться высоковольтная батарея. Это может вызвать термический эффект — то есть привести к возгоранию.

Специалисты проверят ячейки аккумулятора и, если это будет необходимо, заменят их на безопасные. Все работы проведут бесплатно для владельцев.

Несмотря на уход зарубежных компаний, в России продолжают проводить отзывы проданных автомобилей. С начала 2025 года в стране отозвали более 200 тысяч машин. Одна из последних кампаний затронула 55 тысяч старых Kia Sorento, Soul и Cerato. Им понадобился ремонт из-за печатной платы гидравлического ЭБУ, которую могло замкнуть.

Большинство производителей согласовывают кампании без проблем, но с некоторыми «приходится действовать более жестко», отмечали в Росстандарте.