Импорт автомобилей с пробегом из Китая идет в рост

За полгода в Россию было ввезено 22,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом в возрасте старше трёх лет из Китая, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков. Он отметил, что это в пять раз больше, чем по итогам января-июня в 2024 году.

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Топ марок возглавляет Toyota: ввезено 4957 "бэушек". Вторым по популярности брендом стал Honda - 2683 авто. Тройку замкнул Volkswagen: 2248 авто.

Примечательно, что следующие две строчки достались китайским маркам: Geely - 1130 авто, и Changan - 1025 машин. Также в десятку вошли: Hyundai, BMW, Nissan, Audi, Kia.

Если рассматривать импорт авто от трёх лет и старше в модельном разрезе, то безусловным лидером является Toyota RAV4, который заказали 1253 россиянина. Toyota Corolla ввезли 995 раз. Далее сразу три "Хонды": Honda Breeze - 575 штук, Vezel - 515 единиц, CR-V - 500 кроссоверов.

На шестом месте оказался Toyota Harrier - 495 авто. Популярен у россиян и "бэушный" Volkswagen Golf - 443 хэтчбеков. Немногим меньше граждан остановили свой выбор на BMW X3 - 440 авто. Geely Monjaro стал девятым с результатом 389 единиц, на десятом месте - Changan Uni-T - 382 авто.

Ранее Целиков озвучил предположение, что июль станет самым успешным месяцев в 2025 году по объёму проданных новых авто.