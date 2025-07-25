Нетрезвый автомойщик угнал чужой автомобиль и колесил на нем по Москве

Выпивший сотрудник автомойки угнал чужую машину и катался на ней по столице. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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— В районе Коньково сотрудники ОБ ДПС ОГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали работника автомойки, который в нетрезвом виде ехал по городу на угнанном автомобиле, — рассказали на сайте ведомства.

Как выяснилось, мужчина просто захотел покататься на машине по ночному городу. Угонщика задержали на улице Академика Волгина. В результате совершенных действий мужчина стал фигурантом уголовного дела. Он также должен заплатить штраф в размере 45 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде.

Ранее правоохранители задержали в Подмосковье мужчину, угнавшего автомобиль местного жителя. Машину вернули владельцу, а в отношении похитителя возбудили уголовное дело. До этого полицейские задержали серийных угонщиков автомобилей. Сумма ущерба, причиненного злоумышленниками, составила около 12 миллионов рублей.