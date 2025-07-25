Наблюдается снижение доли рынка, которую занимают корпоративные покупатели. В аналогичном периоде 2024 года эта доля составляла 16,8%. Это связано с тем, что рынок легковых авто в первом полугодии 2025 года сократился на 26%, а продажи юрлицам снизились на 31%.

© runews24.ru

Среди всех марок наиболее востребованной остается LADA, на которую за указанный период было оформлено 24,5 тысячи автомобилей. Haval занимает второе место (7,3 тысячи штук), за ним следует Chery (5,3 тысячи). В топ-5 вошли Geely и Belgee, с показателями 5,3 тысячи и 3,7 тысячи, сообщает «Автостат».

Среди моделей лидирующие позиции по объемам продаж юрлицам занимают представители LADA. Первое место удерживает LADA Granta с 8,5 тысячами, за ней следуют LADA Largus (5,1 тысячи), LADA Niva Travel (4,2 тысячи) и LADA Vesta (3,6 тысячи). Пятерку лидеров замыкает Haval Jolion с результатом 2,9 тысячи.

Напомним, что Audi Q6 назван самым надежным и качественным авто, произведенным в Китае. В России снижаются цены на подержанные Lada.