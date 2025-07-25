Kia отзывает в России почти 80 тысяч кроссоверов Sportage

Официальный представитель южнокорейской автомобильной компании Kia на российском рынке «Киа Россия и СНГ» сообщил об отзыве почти 80 тыс. кроссоверов Kia Sportage (Sle), передаёт Росстандарт.

«Отзыву подлежат 79 884 автомобиля Kia Sportage (Sle), реализованных в период с 2010 по 2015 год с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в публикации.

Как отмечается, причиной отзыва является необходимость замены мультипредохранителя блока HECU на тех автомобилях, которые были произведены на заводе Kia Slovakia.

В начале июня сообщалось, что Kia отзывает в России 55 350 автомобилей из-за угрозы замыкания.