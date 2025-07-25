Что будет с авторынком после решения понизить ключевую ставку

Директор департамента финансовых услуг компании "Рольф" Ольга Бойко рассказала "Российской газете" о том, что будет с авторынком после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку.

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"Понижение ключевой ставки, безусловно, может стать драйвером роста для российского авторынка. Учитывая, что снижение происходит второй месяц подряд, это формирует тренд, который является триггером для покупательской активности.

Стоит отметить выверенные действия регулятора, которые помогли остановить рост инфляции и снизить инфляционные риски, что является критично важным аспектом для состояния экономики. Безусловно, ставка в 18% останется все еще высокой как для потребителей, так и для бизнеса. Но тенденция, обозначенная ЦБ, вызывает оптимизм. Мы продолжим внимательно анализировать ситуацию с рынком автокредитования, но, по нашим прогнозам, она в скором времени начнет "реагировать" на снижение ключевой ставки", - отметила она.

Ранее "РГ" сообщала о том, что КамАЗ и ГАЗ переходят на четырехдневную рабочую неделю. Такого же развития событий не исключает и АвтоВАЗ, но пока компания уходит в корпоративный отпуск.