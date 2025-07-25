В Елабуге опровергли информацию о запрете электросамокатов

В городе лишь ввели новые правила на эксплуатацию средств индивидуальной мобильности

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В Елабуге не вводили полный запрет на прокат электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а лишь ввели дополнительные правила на их использование. Об этом "Реальному времени" сообщила пресс-служба администрации Елабужского района.

В частности, было запрещено размещать прокаты около остановок, развязок и инженерных сетей. Как сообщила руководитель исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева в интервью на телеканале "Елабуга 24", новые правила были введены в конце июня.

В мэрии Казани "Реальному времени" сообщили, что запрет на использование и прокат самокатов в столице Татарстана сейчас не рассматривается.

В то же время против проката электросамокатов высказались 70% жителей Набережных Челнов, заявил ранее мэр города Наиль Магдеев.