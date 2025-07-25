Глава региона отметил, что дороги являются второй по значимости проблемой для Поморья, но в ее решении есть серьезный прогресс. Так, с 2019 года доля трасс в нормативном состоянии выросла с 15% до 33,6%.

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За это время было отремонтировано 1800 километров дорог и 50 мостов. В планах на текущий, 2025 год — привести в порядок еще 200 километров дорожного полотна и 10 мостовых сооружений. В рамках шестилетнего плана до 2030 года будет отремонтировано еще 1060 километров дорог.

На эти цели предусмотрено финансирование в размере 60,6 миллиарда рублей. Реализация этих планов позволит довести долю нормативных трасс до 47% и приблизиться к среднероссийским показателям.

Архангельская область на этой неделе демонстрирует свою мощь и в оборонной, и в экономической сферах: пока президент инспектирует атомные подлодки, регион выходит в лидеры по ипотеке.