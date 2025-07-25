Москва снова расширяет платную парковку

Столичные автолюбители должны приготовиться к очередным изменениям. Уже с середины августа десятки улиц, где раньше можно было припарковаться бесплатно, перейдут в зону платной парковки. Это второй этап масштабного расширения платного парковочного пространства в столице в этом году. Первый стартовал 20 июня, а третий запланирован на 3 октября.

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Новые платные зоны появятся не только на окраинах внутри МКАД, но и за её пределами. Например, платить за стоянку теперь придётся на некоторых улицах в Митине и в районах Новой Москвы, таких как Коммунарка.

Но есть и хорошая новость. Тариф для большинства новых участков будет вполне демократичным — 40 рублей в час, сообщает «Российская газета». К тому же, как отмечают в департаменте транспорта Москвы, многие дворы в этих районах пока ещё не оборудованы шлагбаумами. Это значит, что у жителей сохраняется возможность избежать платной уличной парковки, оставив машину во дворе.

В список по расширению платной зоны вошли десятки улиц. Среди них улицы в Коммунарке рядом со станцией метро «Ольховая» и медицинским центром «Коммунарка», а также улицы в Южном Бутове, среди которых Бунинская аллея, улица Адмирала Руднева и Краснолиманская. Полный перечень всех улиц, где парковка станет платной с 15 августа 2025 года, а также интерактивную карту расширения зоны можно найти на Едином транспортном портале transport.mos.ru. В столичном департаменте транспорта подчеркнули, что все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами.

Для самих жителей улиц, попадающих в новую зону платной парковки, потребуется резидентное разрешение, дающее право на бесплатную парковку. Оформив его на портале mos.ru, станет возможным занимать платные парковочные места в своем районе без внесения почасовой оплаты. Срок предоставления услуги — шесть рабочих дней. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в городе сейчас активно действует 128 тысяч резидентных разрешений. За год их число выросло на 31%.

Такая мера уже доказала свою эффективность в снижении количества нарушений правил стоянки. Например, там, где платную парковку ввели 20 июня, нарушения сократились в два раза. Организованные парковочные места, за которыми следят инспекторы, по словам чиновников, делают дороги безопаснее и повышают скорость проезда экстренных служб.