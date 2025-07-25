В РФ не будут ограничивать допуск людей старше 60 лет к вождению

Пункт, предусматривающий усовершенствование механизмов определения допуска людей старшего поколения к участию в дорожном движении в качестве водителей, исключен из проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, министром внутренних дел РФ генералом полиции РФ Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк напомнила, что на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 11 июля был размещен для общественного обсуждения проект указа президента РФ об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

"Работа по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения будет продолжена", - добавила представитель МВД.

В документе отмечалось, что на протяжении нескольких лет ухудшается безопасность дорожного движения лиц старшего поколения. С 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей в возрасте 60 лет и старше увеличилось на 25%, погибших - на 33%, раненых - на 22%. Такие водители наиболее часто становятся виновниками ДТП ‎по сравнению с представителями других возрастных групп, сказано в проекте.

Кроме того, в документе сообщалось, что ‎на лиц старшего поколения приходится более трети всех погибших пешеходов и велосипедистов. При этом на фоне прогнозируемого снижения общей численности населения ожидается увеличение доли лиц старшего поколения. Так, в 2030 году доля лиц в возрасте 60 лет и старше в общей структуре населения составит ‎25,8%, а к 2036-му - 27,7%. Соответственно, возрастет доля участников дорожного движения, являющихся более уязвимыми ‎к совершению ДТП. В связи с этим потребуется адаптация лиц старшего поколения ‎к безопасному участию в дорожном движении, совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию ‎в дорожном движении, в первую очередь, в качестве водителей, а также развитие соответствующей инфраструктуры и конструкции транспортных средств.