Таким может быть Chevrolet Corvette C10

Даже несмотря на то, что Corvette следующего поколения C9 уже, судя по всему, активно разрабатывается в преддверии предполагаемого дебюта в 2029 году, General Motors заглядывает ещё дальше.

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Компания представила своё видение того, каким мог бы быть Corvette C10, если бы его создавали сегодня.

Новый концепт был разработан в недавно открывшейся студии Advanced Design в Пасадене (Калифорния) и представляет собой дерзкую интерпретацию будущего самого знаменитого суперкара Америки. Это не просто эволюция Corvette, а радикальный шаг в сторону гиперкаров.

Поклонникам традиционного Corvette с V8, возможно, стоит отвернуться: концепт полностью электрический. Это противоречит недавним заявлениям главного инженера Corvette, который утверждал, что полностью электрическая версия модели пока остаётся в области научной фантастики.

Справедливости ради, именно этим концепт и является — фантазией, хотя отдельные черты могут повлиять на облик будущего серийного C10.

Это вторая из трёх концептуальных разработок Corvette, которые GM планирует показать в 2025 году. По заявлению компании, этот проект не связан с планами на серийное производство. Задача — дать дизайнерам полную свободу и возможность переосмыслить, чем может быть Corvette.

Хотя GM и не называет концепт напрямую C10, шильдик с этой надписью на переднем крыле оставляет мало сомнений. По пропорциям и духу он больше похож на будущие гиперкары от Koenigsegg или Rimac, чем на конкурента Porsche 911.

Автомобиль имеет агрессивную компоновку с центральным расположением двигателя, а обвес выполняет не только декоративную, но и аэродинамическую функцию — как у Aston Martin Valkyrie.

Передние воздухозаборники напоминают элементы C8, но здесь они дополнены карбоновым сплиттером в стиле Формулы-1 и тонкими светодиодными фарами. Борта выполнены полыми — воздух проходит сквозь кузов к массивному заднему диффузору.

Корма отличается активным спойлером и аэродинамическим тормозом — решениями, характерными скорее для гиперкаров вроде Bugatti.

Одна из самых запоминающихся деталей — это съёмный верх с передним креплением, который поднимается и открывает двухместную кабину в трековом стиле.

Внутри — минималистичная цифровая приборная панель, проекционный дисплей с дополненной реальностью и дополнительный экран, установленный прямо на штурвале-руле.

Концепт построен на углепластиковом монококе и оснащён полностью электрической силовой установкой. Используется Т-образная призматическая батарея, благодаря которой удалось разместить сиденья ниже и улучшить аэродинамику как снаружи, так и внутри кузова. Все решения подчинены задаче максимальной производительности и эффективности.

Размеры концепта: длина — 4 669 мм, ширина — 2 184 мм, высота — всего 1 051 мм, колёсная база — 2 767 мм. Для сравнения: он немного длиннее и шире текущего C8, но заметно ниже. Эффектный облик дополняют колёса: 21 дюйм спереди и 22 сзади.

Руководитель проекта, дизайнер Брайан Смит, объяснил философию концепта:

«Южная Калифорния уже сто лет является центром автомобильной и дизайнерской культуры, и GM присутствует здесь почти 40 лет. Мы хотели, чтобы этот концепт отражал “взгляд из Калифорнии”, но при этом смотрел в глобальное и футуристическое будущее. Основная идея — двойственность назначения. Ключевая дизайнерская особенность — цельный верх, который крепится на передней петле и может быть полностью снят, превращая автомобиль из стремительного спорткара в лёгкий открытый трековый болид».

Следующий концепт Corvette разрабатывает уже другая команда, и он предложит ещё один взгляд на будущее бренда. Помимо студии в Пасадене, GM располагает дизайнерскими центрами в Детройте, Лос-Анджелесе, Лимингтоне (Великобритания), Шанхае и Сеуле — каждый из которых вносит свою культурную специфику в развитие Corvette.